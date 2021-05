Sampdoria-Roma, esonero Fonseca | "Senza spina dorsale"

Dopo il gol di Adrien Silva, Paulo Fonseca è finito nel mirino della critica: un esonero chiesto a gran voce nei confronti della Roma

Si sta giocando la partita tra Sampdoria e Roma a Marassi e la squadra di casa è passata in vantaggio grazie al gol di Adrien Silva. Quello di questa sera si tratta del centesimo gol subito dai giallorossi dall’arrivo di Fonseca. Tante le critiche nei confronti dell’allenatore portoghese, ricordando anche i sei gol presi contro il Manchester United giovedì scorso in semifinale di Europa League. Sui social, i tifosi si sono sfogati chiedendo l’esonero dell’allenatore.

Sampdoria-Roma, i tifosi vogliono l’esonero di Fonseca

Un settimo posto in campionato, in bilico visto che il Sassuolo è in forte ripresa dopo un periodo buio, la sconfitta dell’Old Trafford e l’uscita contro lo Spezia in Coppa Italia. Per i tifosi della Roma è una stagione troppo scadente e infatti su Twitter chiedono l’esonero di Fonseca. Per il club giallorosso si profila l’opzione Sarri, dopo i contatti avvenuti con Allegri che ora sembra stia andando più verso la Juventus al posto di Pirlo. Di seguito, alcuni tweet.

La Roma di Fonseca, con il gol di Adrian Silva di stasera, ha subìto in totale 100 gol.

100 gol

Cacciatelo senza neanche ringraziarlo. #ASRoma #SampRoma pic.twitter.com/XG6hJNpAwS — Da (@douglaspilato11) May 2, 2021

Odio [sportivamente] #Fonseca per aver reso la mia Roma una squadra senza spina dorsale, mordente o grinta. — Davide Rota (@davidlupo95) May 2, 2021

@OfficialASRoma volevo fare i complimenti a #Fonseca per il centesimo gol subito dalla sua squadra. Credo che sia entrato di diritto negli almanacchi del club! Mandatelo via immediatamente per favore. — Pino 🇮🇹 #ItalExit (@Piggi95) May 2, 2021