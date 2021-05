Pagelle e tabellino di Sampdoria-Roma, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2020/21 Sampdoria Audero 7: quasi inoperoso nel corso del match, bravo e attento in uscita. Poi la bellissima parata sul rigore a Dzeko. Bereszynski 6: fa la ‘guerra’ con Mkhitaryan sullo sprint e ne esce spesso vincitore. Spinge con continuità e contribuisce al baricentro alto della Samp. Peres non gli crea mezzo pensiero. Tonelli 7: nel primo tempo salva almeno due gol su Borja Mayoral, soprattutto il secondo è un intervento super. Lottatore. Colley 6: oggi per fortuna della Samp non fa registrare grandi amnesie, resta concentrato in marcatura anche su Dzeko. Non sempre pulitissimo, ma almeno efficace. Augello 6,5: è un diesel, parte senza forzare, poi sale progressivamente e fa girare la testa a Santon. Mette almeno tre palloni di pregevolissima fattura, confermandosi come uno dei migliori crossatori del campionato. Damsgaard 6,5: naviga in mezzo alle linee cercando di non dare riferimenti agli avversari, va spesso in mezzo al traffico ma è bravo a trovare la posizione giusta per far male. Pericoloso. Cala un po’ nella ripresa. Dall’81’ Candreva sv Silva 7: metronomo della Sampdoria, gioca un primo tempo di grande livello, distribuisce bene e gestisce con grande lucidità. Trova anche un gol meritatissimo, il primo in Serie A. Parecchio ingenuo nel fallo di mano che porta al rigore. Dall’85’ Ekdal sv Thorsby 7: se Silva domina per tempi e qualità il centrocampo, lui lo travolge fisicamente. Arriva sempre prima sul pallone, prende tante botte ma poi riesce anche a unire lucidità negli ultimi metri. Come nell’assist a Silva. Jankto 7: bravo a percorrere la fascia sinistra sempre facendo la cosa giusta, con e senza il pallone. Tiene occupati da solo almeno due-tre avversari, attirandoli su di sé e liberando i compagni. Non perde mai il pallone, si inserisce alla grande ed è freddissimo sul raddoppio. Verre 6: tra i meno coinvolti della Sampdoria. Trova pochi palloni davvero giocabili e pericolosi, anche se una chance importantissima nel primo tempo che non sfrutta a dovere. Dal 73′ Ramirez 6: si vede poco, cerca di inserirsi in area ma senza trovare occasioni. Gabbiadini 6: difficile giocare in area con un marcantonio come Smalling, raddoppiato da Mancini. Ogni tanto va a cercare spazio esternamente, ma non è precisissimo. Dal 73′ Keita 6: si muove tra le linee, ha delle chance di fare il terzo gol ma non è molto concreto. All.: Claudio Ranieri 7: la sua Samp gioca una partita di grande intensità e qualità si conferma in un momento brillantissimo. Fisicamente è in palla, fa le cose giuste con i tempi e i modi giusti. È bella da vedere e merita totalmente la vittoria.

Roma Fuzato 4,5: buona parata nel primo tempo dopo un altro paio di uscite niente male. Sui due golè colpevole: nel primo regala il pallone a Thorsby in maniera inspiegabile. Sul secondo si fa bucare troppo facilmente. Poi qualche buona parata. Mancini 6: parte così così, un po’ troppo falloso in alcune situazioni perché arriva spesso in ritardo. Più in difficoltà del solito, ma cerca di reggere la baracca. Smalling 5,5: in difficoltà fisica. Su Gabbiadini soffre poco, ma la Sampdoria riesce a giocare con tanti uomini e a essere pericolosa palla a terra. Ogni tanto sembra disorientato. Kumbulla 5: anche lui tornava dopo tanto tempo, non è stato il massimo dei rientri. Prende un paio di botte e poi deve pure uscire, si vede che le condizioni sono precarie. Scivola due volte sul gol del vantaggio Samp. Sempre in difficoltà. Dal 64′ Ibanez 5,5: controlla senza patemi, ma la Samp aveva già praticamente chiuso la partita. Santon 4: parte con una bella palla in mezzo per Mayoral e in generale le uniche cose ‘buone’ le fa in attacco. Al contrario quando viene puntato ci capisce poco e niente, con Augello che gli scappa in continuazione. Dal 69′ Karsdorp 5: il suo ingresso non modifica di una virgola la partita. Cristante 5: per caratteristiche è naturalmente più a suo agio, anche fisicamente, è più libero di testa. Stasera però gli errori sono tanti, è falloso e rischia pure di prendere il secondo giallo. Rincorre solamente. Villar 4,5: ormai il motorino si è inceppato, poca personalità e responsabilità nel fare la giocata. Sembra quasi svogliato o superficiale, sbruffa dopo lo 0-2 ma è tra quelli ad aver calato il rendimento in maniera vertiginosa. Dall’83’ Darboe sv Bruno Peres 5: solita prestazione senza infamia e senza lode. Spinge pochissimo, fa il compitino in uscita ma niente più. Mkhitaryan 5: cugino di terzo grado del Mkhitaryan che ha incantato e trascinato la Roma fino a gennaio. Non ha più lo spunto, anche lui a tratti dà l’impressione di aver perso stimoli in questo finale. Un paio di fiammate, poi il nulla o quasi. Sembra pure nervoso. Mayoral 5: inizia benino, ha due o tre occasioni importanti che è anche molto bravo a costruirsi. Poi sparisce totalmente. Dal 69′ Pastore 5,5: altri minuti nelle gambe, con la Roma che spera si metta in luce per strappare qualche offerta sul mercato estivo. Dzeko 5: almeno ci prova, si muove tra le linee e cerca la profondità. In realtà segna due volte, ma entrambe in fuorigioco abbastanza netto. Anche lui un po’ sconsolato e anche al minimo sindacale fa vedere di essere il più forte dei suoi. Il rigore sbagliato però è il manifesto della sua stagione e di quella della Roma. All.: Paulo Fonseca 4,5: altra prestazione deludente, con un alibi nelle 10 assenze. Tecnicamente la Roma non gioca male, ma ormai è una squadra che perso ogni voglia di giocare e non vede l’ora che questa stagione arrivi al termine. Lo sperano i giocatori, Fonseca, Friedkin e i tifosi. Peccato che non sia ancora finita e che la faccia, con Manchester, Inter e Lazio da affrontare, deve ancora essere salvata. E intanto sono 100 gol subiti in due anni di Fonseca.