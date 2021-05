È accaduto di tutto oggi pomeriggio in Inghilterra a margine della sfida tra Manchester United e Liverpool che si sarebbe dovuta giocare alle 17.30. Gara rinviata

Momenti intensi nel pomeriggio di Premier League a margine di Manchester United-Liverpool, gara di campionato alla fine mai disputata. Protagonisti invece i tifosi in protesta contro la famiglia Glazer, proprietaria dei 'Red Devils'. Cori "we want Glazers out" accompagnati dai fumogeni verde e oro, colori sociali d'origine del club britannico. La contestazione si è quindi spostata all'interno dello stadio ed ha portato successivamente alla decisione della lega inglese di rinviare la sfida.

Un lungo pomeriggio di lavoro per le forze dell’ordine ai margini dell’Old Trafford, con la la Premier League che ha deciso ufficialmente di rinviare a data da destinarsi la sfida, per motivi di ordine pubblico: “A seguito della violazione della sicurezza all’Old Trafford, la partita tra Manchester United e Liverpool è stata rinviata. Questa è una decisione collettiva della polizia, di entrambi i club, della Premier League e delle autorità locali. La sicurezza e l’incolumità di tutti all’Old Trafford rimangono di fondamentale importanza. Comprendiamo e rispettiamo la forza del sentimento, ma condanniamo tutti gli atti di violenza, danni criminali e violazione di domicilio, soprattutto in considerazione delle violazioni COVID-19 associate”.