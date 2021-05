Calciomercato Inter, decisione presa | Scelto il colpo scudetto

L’Inter è riuscita ad interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A: gli utenti di Calciomercato.it su Twitter scelgono il colpo scudetto

Arrivata anche la certezza matematica. L’Inter è riuscita ad interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A durata ben nove anni. Un dominio totale sotto ogni punto di vista, ma il trofeo a breve passerà nelle mani dei rivali storici nerazzurri. Nel frattempo, la società non smette di monitorare il calciomercato. Potrebbero arrivare nuovi colpi soprattutto in ottica Champions League, con la squadra di Conte che deve ottenere risultati migliori in Europa rispetto alle ultime due stagioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale potrebbe essere il primo rinforzo necessario per la ‘Beneamata’ la prossima estate. Le opzione vedevano i nomi di Emerson Palmieri, Kanté, Aguero e De Paul. Vittoria schiacciante del centrocampista del Chelsea, con ben il 44,4% dei voti. Al secondo posto si piazza l’argentino dell’Udinese con una percentuale del 21,2%. Subito dietro Emerson Palmieri (19,2%), mentre all’ultimo posto troviamo il bomber del City (15,2%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO! 📊#Inter, dopo lo scudetto ripartirà l’assalto alla #ChampionsLeague: quale il primo rinforzo necessario per i nerazzurri? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 2, 2021

