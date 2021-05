Calciomercato Roma, confermata anticipazione CM.IT | Incontro con Sarri

In casa Roma c’è grande insoddisfazione per il lavoro di Paulo Fonseca, al capolinea della sua avventura nella capitale. Al suo posto si lavora ancora su Maurizio Sarri

Il pesantissimo KO rimediato in Europa League sul campo del Manchester United ha rappresentato il punto definitivo dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il futuro del tecnico portoghese è segnato, seppur come sottolineato da Calciomercato.it sia da escludersi un addio immediato prima della fine della stagione, anche se andranno considerati eventuali ulteriori tonfi. Le strade della Roma e di Fonseca si separeranno quindi presumibilmente al termine dell’annata con Maurizio Sarri che resta un forte candidato per raccoglierne l’eredità.

Calciomercato Roma, confermato l’incontro per Sarri: le ultime

Anche l’edizione odierna di ‘Repubblica’ conferma che nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza giallorossa e l’ex allenatore di Napoli e Juventus. La figuraccia all’Old Trafford ha fatto infuriare i Friedkin e si accelera quindi sul futuro. L’appuntamento in questione è in programma presumibilmente prima della sfida di ritorno col Manchester, anche se tra Sarri e la Roma c’è già stata una lunga riunione in video conferenza, in attesa di capire la risposta definitiva.

La trattativa tra i giallorossi e Sarri resta quindi molto calda con il tecnico italiano ex Juve che dà priorità alla compagine capitolina rispetto all’interesse del Tottenham.