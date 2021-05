Calciomercato Milan, Donnarumma-ultras | Parla Maldini!

Paolo Maldini fa chiarezza in merito al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Curva Sud a Milanello

Sta tenendo banco in casa Milan il confronto avuto da Donnarumma con gli ultras rossoneri, avvenuto ieri a Milanello. La società ha subito preso posizione a riguardo attraverso le seguenti dichiarazioni di Paolo Maldini all'ANSA: "È importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali".

Il direttore dell’area tecnica rossonera ha anche annunciato: “Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto”.