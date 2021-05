Calciomercato Milan, incontro coi tifosi | Donnarumma allontana la Juve

Arrivano nuovi retroscena sull’incontro di Donnarumma con i tifosi del Milan: il portiere avrebbe smentito i contatti con la Juventus

La vittoria contro il Benevento ha scacciato dei brutti pensieri dalla testa dei giocatori del Milan, ma per la qualificazione alla prossima Champions League la lotta rimane serrata. Tanto, forse tutto, passerà dalla sfida con la Juventus di domenica prossima. Gli intrecci con i bianconeri, poi, esondano anche dai confini del terreno da gioco e si spostano sul mercato. Le questioni rinnovi, con Calhanoglu e Donnarumma su tutti, rimangono aperte in rossonero e la società piemontese continua ad osservare con grande attenzione entrambi i giocatori. Sono due profili che, ingaggiati a parametro zero, rappresenterebbero una grossa occasione per la ‘Vecchia Signora’. Nell’incontro coi tifosi andato in scena ieri pomeriggio, poi, Donnarumma avrebbe fatto un annuncio molto importante in questo senso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Donnarumma rassicura i tifosi | La Juventus si allontana

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del portiere del Milan. Secondo la versione di ‘gazzetta.it‘, Donnarumma avrebbe detto ai tifosi di voler restare e che la decisione finale sarà presa da lui, smentendo ogni contatto con la Juventus. Il classe ’99 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo: anzi, le trattative con i rossoneri sembrano essere arrivati ad un punto di stallo. Come raccontato su queste pagine, i bianconeri sono interessati a Donnarumma ed il rapporto con Raiola è ottimo. Gigio, a cui Pioli ha affidato la fascia di capitano in diverse situazioni, si sarebbe smarcato da un suo possibile approdo a Torino: la sua volontà, infatti, sarebbe quella di continuare con la maglia del Milan.