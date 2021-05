Calciomercato Juventus, super occasione Salah | L'annuncio sul futuro

Futuro incerto anche per Mohamed Salah. L’annuncio dell’attaccante del Liverpool sul rinnovo con i ‘Reds’

Porte girevoli in casa Juventus. Si profila un calciomercato estivo piuttosto movimentato per il club bianconero, a partire da dirigenza e allenatore. Paratici e Nedved, infatti, sono in scadenza di contratto e ancora in bilico, così come lo è la posizione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Sul tecnico esordiente c’è sempre l’ombra di Massimiliano Allegri. Futuro ancora tutto da scrivere anche per diversi big bianconeri, Cristiano Ronaldo e Dybala su tutti. In questo senso, le ultime dichiarazioni di Salah potrebbero alimentare la suggestione in entrata che porta all’attaccante del Liverpool. Ecco l’annuncio sul futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Salah: “Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo”

La stella del Liverpool, in scadenza nel 2023, ha annunciato a ‘Sky Sports UK’: “Rinnovo? Non posso dire nulla perché non so nulla. Nessuno del club mi ha cercato per parlarne. Nessuno sta parlando di nulla quindi non ho molto da dire a riguardo. Quello che so è che voglio vincere la Premier League di nuovo e anche la Champions League. Vincere di nuovo questi trofei sarebbe il massimo ed è quello che voglio fare. Fa parte del nostro lavoro”. Futuro in bilico, dunque, anche per l’ex Roma. La Juventus osserva interessata.