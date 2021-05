Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Decisione del Manchester United

Un altro grande ritorno che sogna la dirigenza e soprattutto i tifosi è quello di Paul. In questo sento, dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista del. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, i ‘Red Devils’ avrebbero deciso di mettere sule cedere il francese in caso di mancato accordo per il rinnovo. Un importante via libera per il club bianconero: tutto dipenderà infatti dalla volontà del calciatore. Staremo a vedere.