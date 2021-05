Calciomercato Juventus, rifiuto totale | Salta l’allenatore

Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di un nome per il dopo Pirlo sempre più probabile: ma uno dei papabili sfuma

Nella corsa alla Champions, il Milan ha bussato con la vittoria sul Benevento, la Juventus deve rispondere in casa dell’Udinese. Bianconeri obbligati a vincere per tenere il passo, a una settimana dallo scontro diretto che può decidere una stagione. Alta tensione per Pirlo e i suoi, il tecnico si gioca la riconferma che però appare difficile anche in caso di raggiungimento dell’obiettivo. Numerose le piste che la società sta valutando per la prossima stagione. Uno dei nomi emersi nelle scorse settimane, però, può essere depennato dalla lista.

Calciomercato Juventus, Flick dice no: vuole solo la Germania

Si era parlato, tra gli altri, anche di Hans Flick, tecnico del triplete dello scorso anno del Bayern Monaco, che dirà addio ai bavaresi tra pochi giorni per far posto a Nagelsmann. L’allenatore tedesco, secondo ‘Sport.de’, non intende prendere in considerazione le panchine di top club europei avendo un solo obiettivo in mente: quello di allenare la Germania, panchina che sarà lasciata libera da Joachim Low al termine di Euro 2020. Salta anche l’ipotesi Tottenham per lui, gli Spurs avevano valutato anche il suo nome per avviare un ciclo dopo l’addio di Mourinho. Il Tottenham, come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, aveva cercato anche Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, di recente. A proposito di Allegri, il suo ritorno alla Juventus prende a questo punto sempre più quota.