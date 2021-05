Calciomercato Juventus e Inter, bonus alla firma | Sorpasso per il bomber

Calciomercato Juventus e Inter, si allontana il bomber inseguito sia da Paratici che Marotta: l’offerta che spiazza tutti

Ieri è arrivata anche l’ufficialità: la Juventus, dopo nove scudetti consecutivi, è stata spodestata dall’albo d’oro. Manca solo l’aritmetica per sancire che sarà l’Inter a succedere ai bianconeri sul trono dei campioni d’Italia. Il duello, in vista della prossima stagione, è già pronto a ripartire, con i campioni uscenti che vorranno rifarsi e i nerazzurri a tentare la conferma e anche un nuovo ruolo da protagonisti in Europa. Paratici e Marotta si confronteranno ancora sul mercato, come accaduto spesso di recente. Entrambi a caccia di rinforzi di alto profilo, specialmente in attacco. Ma per uno dei bomber messi nel mirino può arrivare una beffa.

Calciomercato Juventus e Inter, irrompe l’Everton su Aguero: che offerta

Il ‘Kun’ Aguero sarebbe il sogno proibito sia per i bianconeri che per i nerazzurri. Ma sull’attaccante argentino in procinto di lasciare il Manchester City sta irrompendo l’Everton. I ‘Toffees’ non hanno la possibilità di pareggiare il ricco ingaggio percepito attualmente al bomber, ma potrebbero convincerlo con un accordo che preveda un corposo bonus alla firma, secondo il ‘Daily Star’. Una mossa che potrebbe condurlo alla corte di Ancelotti e che per Inter e Juventus sarebbe una vera e propria beffa.