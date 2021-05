Il futuro di Cristiano Ronaldo tutto da scrivere: CR7 spinge per l’addio alla Juventus, Mendes al lavoro, ipotesi Manchester United

In campo oggi contro l’Udinese, la Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per il futuro dei bianconeri e dal quale dipenderà, in parte, anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Uscire dai primi quattro significherebbe dire addio certamente al fuoriclasse portoghese che comunque, come raccontato da Calciomercato.it, spinge per andare via e ha nel Psg una delle possibilità per il prossimo anno.

La priorità del numero 7 bianconero era il Real Madrid ma dal club blanco è arrivato un altro no. Jorge Mendes lavora quindi ad altre soluzioni ed una porta al Manchester United. Un ritorno all”Old Trafford’ è una delle opzioni a cui sta lavorando il manager di Ronaldo. La Juventus sarebbe pronta ad imbastire uno scambio con Paul Pogba ma di mezzo c’è ancora una volta il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Juventus, Nerozzi: “Escape Strategy di Cristiano Ronaldo”

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Pogba: ostacolo Real Madrid

Mino Raiola, infatti, lavora anche ad una trattativa con la società presieduta da Florentino Perez. Anche in questo caso si parla di possibili scambi. Jovic e Hazard sono i due calciatori che potrebbero essere inseriti nell’affare che porterebbe Pogba al ‘Bernabeu’. Tutto comunque in divenire con le prossime settimane che saranno decisive. In campo, per la conquista della qualificazione in Champions League. Fuori per capire quel che sarà di Ronaldo.