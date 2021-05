Calciomercato Inter, prima cessione decisa | Resta in Serie A!

Futuro lontano dall’Inter per Aleksandar Kolarov: il difensore serbo potrebbe rimanere in Serie A. Tutti i dettagli

11 presenze per un totale di solo 712 minuti disputati. Tra le note negative della stagione dell’Inter, che oggi potrebbe diventare aritmeticamente campione d’Italia, c’è sicuramente l’impatto di Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Conte e con ogni probabilità lascerà i nerazzurri dopo solo una stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, addio Kolarov | Può restare in Serie A

Secondo quanto riportato dal portale serbo ‘MozzartSport’, il futuro di Kolarov non dovrebbe essere in patria, dove appare difficile un ritorno alla Stella Rossa. Per l’ex Roma potrebbe profilarsi una nuova avventura in Serie A: il Verona avrebbe infatti messo nel mirino l’esperto 35enne in caso di rescissione con il club nerazzurro. Ma non solo. Anche il Bologna del connazionale Mihajlovic sarebbe sulle tracce del giocatore. Vi terremo aggiornati.