Le ultime di formazione per la Juventus in vista del delicato match di domani pomeriggio sul campo dell’Udinese. Le possibili scelte di Andrea Pirlo

Juventus che si presenterà alla delicata trasferta di Udine con qualche defezione importante, almeno dal primo minuto. Morata ha un problema al polpaccio come evidenziato da Pirlo in conferenza stampa e la rifinitura del pomeriggio alla Continassa sarà decisiva per la convocazione dello spagnolo, che al massimo partirebbe dalla panchina.

Udinese-Juventus, Pirlo punta su Dybala e CR7: le ultime di formazione

Non al meglio anche Federico Chiesa, che ieri è tornato ad allenarsi insieme al gruppo. Pirlo avrebbe intenzione di non rischiarlo dall’inizio, con Cuadrado che in quel caso avanzerebbe la sua posizione a centrocampo con il recuperato Danilo alle sua spalle. Chiellini è in leggero vantaggio su Bonucci per affiancare de Ligt, mentre in mediana Rabiot dovrebbe far coppia con Bentancur viste le non perfette condizioni fisiche di Arthur. Acciaccato anche Ramsey, con McKennie (favorito su Kulusevski) che si candida per una maglia da titolare sulla corsia mancina. In attacco, invece, nessun dubbio: sarà Dybala a far coppia con Cristiano Ronaldo come annunciato da Pirlo in conferenza. Il tecnico bresciano si affida alle sue due stelle per espugnare la ‘Dacia Arena’ e non fallire l’obiettivo Champions.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo.