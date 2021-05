Udinese-Juventus, sono 22 i convocati di Pirlo per la trasferta friulana: Chiesa ancora non a disposizione, c’è Morata









Sono 22 i convocati di Andrea Pirlo per la trasferta che vedrà la Juventus impegnata sul campo dell’Udinese domani alle 18 in Friuli. La squadra campione d’Italia in carica è a caccia di punti preziosi per la conquista della qualificazione in Champions League, mentre i friulani sono in una zona relativamente tranquilla, con ampio margine sulle altre compagini in lotta per la salvezza. Il tecnico bresciano ha convocato 22 giocatori per la trasferta di domani. Out ancora Federico Chiesa, che ha saltato le ultime due gare per problemi fisici. Presente invece Alvaro Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco i 22 convocati:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Dragusin, Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci; Arthur, Bentancur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski; Ronaldo, Morata, Dybala, Correia, Vrioni