SONDAGGIO CM.IT – Juventus, non meriti la Champions League!

Corsa Champions League che si infiamma nelle ultime giornate, gli utenti di Calciomercato.it su Twitter ‘bocciano’ la Juventus

Ultime cinque giornate di campionato, una sorta di mini torneo a parte per la volata Champions che entra nel vivo. Alle spalle dell’Inter lanciata verso lo scudetto, la bagarre è apertissima: Atalanta seconda con Napoli, Juventus e Milan appaiate in terza posizione appena due punti dietro. E la Lazio, con una partita da recuperare, non è certo tagliata fuori. Anche se in questo momento, classifica alla mano, sono le prime quattro a giocarsi i tre posti rimanenti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Juventus, Pirlo sul futuro: “Ho parlato con la proprietà. CR7 ha un obiettivo”

Volata Champions, il verdetto nel sondaggio di CM.IT: Juventus fuori!

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter chi tra le quattro squadre coinvolte non merita di qualificarsi alla prossima edizione della principale competizione europea. Il verdetto è impietoso per la Juventus, giudicata non meritevole dal 46,3% dei votanti. Alle spalle il Milan (27,5%), autore di un ottimo campionato ma che nelle ultime settimane appare in caduta libera. Maggiori favori riscontrati per il Napoli, che ha raccolto solo il 18,8% dei voti, e per l’Atalanta, che è stata votata solo dal 7,3%.