Mario Balotelli protagonista assoluto del big match di Serie B Salernitana-Monza. Doppietta e scontro con la panchina dei campani. Ecco cosa è successo

Mario Balotelli torna e trascina il Monza a una importantissima vittoria nel big match di Serie B contro la Salernitana. Col 3-1 all’Arechi, la squadra di Brocchi (oggi passato al 3-5-2) ha riaperto il discorso promozione diretta in Serie A complice anche il ko casalingo del Lecce contro il Cittadella. Proprio i salentini, martedì in casa, saranno i prossimi avversari di Balotelli e compagni. In caso di vittoria, i brianzoli li aggancerebbero (al secondo posto, se la Salernitana non dovesse fare bottino pieno) a quota 61 punti.

Dicevamo di ‘Super Mario’: entrato all’80’ al posto di un impalpabile Diaw, l’attaccante ha subito portato avanti il Monza, seppur tra le polemiche. Scaramucce con Gyomber e la panchina dei campani, con il numero 45 che avrebbe detto a Mota di puntare nell’uno contro uno proprio Gyomber, definito “scarso”. La panchina della formazione di Castori è esplosa, conclusione del tutto con un giallo a Balotelli (autore anche del 3-1 finale) e un rosso a un componente della panchina della Salernitana.