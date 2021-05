Roma pronta a sfidare la Sampdoria, ma Fonseca deve fare i conti con diversi infortunati: il report da Trigoria

Dovrà fare i conti con diversi incerottati Paulo Fonseca in vista di quella che sarà la sfida di domani in programma a Genova contro la Sampdoria alle 20.45. Da Trigoria arrivano ultime non incoraggianti su quelle che sono le condizioni degli acciaccati giallorossi, usciti malconci dalla sfida di Manchester. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Sarri si avvicina: il Tottenham pensa all’ex obiettivo

In casa Roma infatti Spinazzola e Veretout hanno rimediato una lesione al flessore destro. Problema al flessore anche per Carles Perez. Lavoro separato anche per Diawara, che rientrerà in gruppo a breve per un sovraccarico pubico. Per Pau Lopez invece la situazione appare decisamente più seria. Il portiere spagnolo ha riscontrato una lussazione alla spalla destra e si valuta l’operazione chirurgica.