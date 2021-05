Anche Matteo Politano sarà tra i calciatori italiani a vaccinarsi nella prossima settimana in vista degli Europei estivi









Lunedì all’Humanitas di Milano e allo Spallanzani trentacinque giocatori della lista di Roberto Mancini, da cui poi saranno scremati i 26 che giocheranno per l’Europeo, s’immunizzeranno in vista della grande competizione che inizierà l’11 giugno. Del Napoli, oltre a Meret, Di Lorenzo e Insigne, che fanno storicamente parte dell’Italia di Mancini, ci sarà anche Politano lunedì allo Spallanzani per la vaccinazione. Ai trentacinque calciatori sarà somministrato Moderna che consentirà di fare la seconda dose nell’arco di venti giorni, quindi in tempo per la rassegna continentale.