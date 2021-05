Secondi di apprensione per Theo Hernandez colpito al volto da una violenta conclusione di Lapadula









Qualche secondo di apprensione e tanto dolore per Theo Hernandez in avvio di ripresa di Milan-Benevento. Quando il secondo tempo era iniziato da pochi minuti, l'esterno francese è stato colpito al volto da una violenta conclusione (in rovesciata) di Lapadula. L'impatto è stato molto forte visto che i due calciatori erano praticamente attaccati. L'ex Real Madrid è caduto a terra ed è stato immediatamente soccorso. L'apprensione è durata soltanto pochi secondi, il tempo per Theo Hernandez di superare la botta e rialzarsi.