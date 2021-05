Milan-Benevento, i convocati di Pioli: un solo assente

In vista di Milan-Benevento di questa sera, ecco i convocati del tecnico rossonero Stefano Pioli

Dopo due sconfitte consecutive, il Milan stasera in campo con il Benevento per ripartire e dare un segnale forte nella volata per la Champions. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match contro i campani. Tutti a disposizione, ad eccezione di Mario Mandzukic, fuori causa per una bronchite. Torna Ibrahimovic, quella dello svedese può essere una presenza fondamentale.

Ecco l’elenco completo: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori, Bennacer, Çalhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Ibrahimovic, Leao, Rebic.