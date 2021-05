Antonio Conte protagonista nel post gara con una frase sull’inno dell’Inter: i social scatenati sull’allenatore nerazzurro

L’Inter vince contro il Crotone ed ormai si può cucire sul petto. Basterà una non vittoria dell’Atalanta domani per far partire la festa che ormai è già preparata. Nel post gara Antonio Conte ha espresso tutta la sua soddisfazione per quella che ha chiamata un’impresa storica. Il tecnico salentino però non si è limitato ad elogiare i suoi calciatori ma ha lanciato anche qualche frecciata. La prima sul nuovo inno definendo “assolutamente falso” che a chiedere il cambio sia stato lui. L’altra sull’ambiente Inter, troppo negativo in alcuni frangenti. Frasi che hanno scatenato i tifosi su Twitter: tanti i commenti sulle dichiarazioni di Conte, molti quelle che approvano la sua uscita in tv.

Ecco alcuni tweet:

Dibattito del post partita con l’allenatore fresco di scudetto ufficioso: Cambiare l’inno del club. #CrotoneInter #Conte — Vincenzo Pastore (@VincePastore) May 1, 2021

Conte ha umiliato zhang pure sull’inno IL MIO MISTER — I M SAVER19 (@essemg0819) May 1, 2021

#FORZAINTER #CrotoneInter #Conte non ho chiesto io di cambiare l’inno — 尤文图斯猪肉 Kangyang Zhang detto Steven 🇨🇳 🇭🇰 🇲🇴 (@BBilanShit) May 1, 2021