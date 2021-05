Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo dell’Udinese

Match da non fallire per la Juventus domani pomeriggio sul campo dell’Udinese. La prima delle cinque finali da qui al termine del torneo per la squadra di Andrea Pirlo, in piena lotta per un posto in Champions League: obiettivo minimo per Cristiano Ronaldo e compagni dopo una stagione deludente. L’allenatore bianconero, che si gioca la conferma in panchina in questo finale di campionato, è intervenuto in conferenza stampa dall’Allianz Stadium alla vigilia della sfida della ‘Dacia Arena’ rispondendo alle domande dei giornalisti invitati.

“Ronaldo sta bene, si è allenato bene, è sereno. Una cosa positiva per il gruppo. Giocherà con Dybala. Morata non sta benissimo proemino al polpaccio, valuteremo le sue condizioni”

“Ho parlato con la proprietà l’altro giorno quando è venuta, non è la prima volta che Elkann veniva, Chiacchierata su tutto. Sono tranquillo sul mio lavoro”.