Apre la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Verona di Ivan Juric e lo Spezia di Vincenzo Italiano

La prima sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Verona e Spezia. I gialloblu di Ivan Juric, reduci dalla sconfitta (la quarta consecutiva) in casa della capolista Inter, veleggiano a metà classifica e non hanno molto da chiedere ancora a questa stagione. Di contro, gli uomini di Vincenzo Italiano, che arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nel derby ligure contro il Genoa, sono a caccia di punti salvezza per tenere a debita distanza le inseguitrici. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-SPEZIA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Lasagna. All. Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79 punti; Atalanta 68; Napoli, Juventus e Milan 66; Lazio* 62; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria 42; Verona 41; Udinese 39; Bologna 38; genoa 36; Fiorentina 34; Spezia 33; Torino*, Cagliari e Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

*una partita in meno