Chiude il sabato della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Milan di Pioli e il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi

L’ultima sfida del sabato, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Milan e il Benevento. La posta in palio è alta per entrambe, anche se per obiettivi completamente diversi. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal pesante 3-0 patito contro la Lazio nel turno precedente, hanno necessità di fare punti per continuare a lottare per un posto nella prossima edizione della prossima Champions League. Di contro, le ‘streghe’ del grande ex Pippo Inzaghi, sconfitti dall’Udinese in casa nell’ultimo incontro, cercano punti pesanti in chiave salvezza, col Cagliari in grande rimonta e Torino con una partita da recuperare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BENEVENTO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Dabo; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: