La seconda sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Crotone e l’Inter capolista di Conte

Sfida dai due volti quella in programma, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, tra il Crotone e l’Inter. I rossoblu di Serse Cosmi, che arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Parma penultimo, si trovano desolatamente all’ultimo posto in classifica e, con una sconfitta, potrebbero salutare la massima serie aritmeticamente. Di contro, i nerazzurri di Antonio Conte, con una vittoria, e con la mancata conquista dei tre punti dell’Atalanta contro il Sassuolo, potrebbero festeggiare la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia, dopo nove anni di domino della Juventus. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone.

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-INTER

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro, Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79 punti; Atalanta 68; Napoli, Juventus e Milan 66; Lazio* 62; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria e Verona** 42; Udinese 39; Bologna 38; genoa 36; Fiorentina 34; Spezia** 34; Torino*, Cagliari e Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

*una partita in meno

** una partita in più