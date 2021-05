Gattuso divorzierà dal Napoli a fine stagione: a nulla servirà l’eventuale qualificazione in Champions League per il tecnico

Sembra oramai scritto il futuro di Gennaro Gattuso. Il tecnico lascerà il Napoli dopo un anno e mezzo di permanenza nel capoluogo campano, dove era arrivato per sostituire Carlo Ancelotti lo scorso anno. Nonostante questo finale di stagione molto intenso e disputato con un ottimo stato di forma, che ha spinto il Napoli a ridosso delle posizioni di vertice della classifica, il matrimonio non continuerà.

Calciomercato Napoli, deciso il futuro di Gattuso

A riportarlo è ‘SkySport’, che conferma che non sarà la qualificazione per la prossima Champions League a far cambiare la situazione di Gattuso. De Laurentiis è convinto di dover cambiare guida tecnica e ci sarà una separazione consensuale per le incomprensioni che ci sono state nel corso della stagione e per un periodo, a cavallo tra dicembre e febbraio, che è andato a scavare un solco tra la proprietà e il tecnico.

Il principale candidato a succedere a Gattuso è Luciano Spalletti, come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa. Il patron azzurro vorrebbe organizzare un lungo meeting a casa dell’ex allenatore dell’Inter per convincerlo a dire sì: la proposta di De Laurentiis è di un contratto biennale con un’opzione per una terza stagione, cercando di aprire un ciclo che non si è concretizzato né con Ancelotti, né con Gattuso.