Mino Raiola ha fatto un annuncio di calciomercato su Haaland, che piace al Real Madrid ma anche alla Juventus

Ambìto dalle migliori squadre europee, Erling Haaland studia il suo futuro. In vista del prossimo calciomercato estivo, il suo agente Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Quando arriva un club come il Barcellona o il Madrid, con così tanta storia e così grande, è difficile dire di no – spiega ad ‘As’ – Il PSG sta entrando in questo gruppo di grandi, il City sta cercando di arrivarci, la Juventus c’è sempre stata. Il Bayern è già in un campionato attraente”.

Calciomercato, annuncio di Raiola sul futuro di Haaland

Mino Raiola ha continuato la sua disamina: “Il Real può permettersi Haaland? Non lo so perché non ho studiato le loro finanze. Ma credo di sì. Penso che tutti possano permetterselo. Ma la domanda è un’altra: il Madrid può permettersi di non comprare Haaland? E il Barça? Non ho niente da nascondere, parlo molto con i dirigenti del Barça o con José Ángel Sánchez”.

Commentando la volontà di non cedere il calciatore da parte del Borussia Dortmund, l’agente ha proseguito: “Questo è quello che hanno detto. Ora, bisogna vedere se quel desiderio resiste fino al 1 settembre. Penso che se si presenta una buona opportunità e tutti sono contenti, la metteremo sul tavolo”.