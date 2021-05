Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Adrien Rabiot. Il club bianconero ha aperto alla cessione del francese. Assalto dalla Premier

Titolare domani a Udine, in un match chiave per la Juventus in ottica Champions, Adrien Rabiot viaggia però al contempo verso l’addio ai bianconeri. Il francese non ha rispettato le attese in questi due anni, il club bianconero è così disposto a privarsene complice pure un ingaggio da ben 7 milioni di euro netti.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo difficile: occasione Real

Il futuro dell’ex Psg potrebbe essere in Premier League. All’Everton? Piace molto ad Ancelotti, ma non solo a lui. ‘Don Balon’ parla oggi di un interesse più che concreto del Liverpool di Klopp: Rabiot è sulla lista della spesa del tecnico tedesco, pronto a rivoluzionare la squadra dopo un’annata fallimentare. Per il cartellino del 26enne, scrive il portale spagnolo, i ‘Reds’ potrebbero mettere sul piatto 32 milioni di euro. Se confermata tale offerta, la Juventus – che lo prese a zero – farebbe una gran bella plusvalenza.