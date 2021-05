La Juventus potrebbe avere la meglio su Inter e Milan nella corsa a uno dei migliori giocatori del campionato di Serie A. Dybala può risultare decisivo

Ci vuole (ri)provare il Milan, inserendo Hauge nell’operazione. L’oggetto del desiderio è Rodrigo De Paul, tuttocampista dell’Udinese che Conte avrebbe voluto con sé all’Inter nello scorso calciomercato. E che vuole ancora… L’Udinese gongola pregustando una cessione da almeno 35 milioni di euro. Oltre alle milanesi c’è ovviamente la Juventus, pronta a sfruttare a proprio vantaggio il forte legame con il nuovo agente dell’argentino, vale a dire Mino Raiola.









Calciomercato Juventus, Dybala ‘grazie’ ma anche a prescindere da Dybala

Il ‘matrimonio’ tra De Paul e la Juventus potrebbe essere favorito pure da Paulo Dybala. Come riporta ‘La Stampa’, il numero dieci bianconero è grande amico del capitano dei friulani, suo connazionale. A entrambi, sottolinea il quotidiano torinese, piacerebbe moltissimo giocare assieme, quindi nella stessa squadra. Juve quindi in netta pole? Difficile dirlo, anche perché in casa bianconera regna totale incertezza sul futuro, all’orizzonte si intravede una rivoluzione che può coinvolgere anche lo stesso Dybala.

Il classe ’93 di Laguna Larga è in scadenza a giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo è ferma al palo, a una distanza – offerta di circa 8-10 bonus inclusi, richiesta sui 12 – al momento incolmabile. Di fatto è sul mercato e potrebbe andar via. De Paul può comunque traslocare a Torino a prescindere dall’amico Dybala, in fondo per portarselo a casa basterebbe esaudire le richieste dell’Udinese, con la quale i rapporti sono eccellenti, provando magari a inserire nell’affare qualche contropartita tecnica.