Calciomercato Inter e Juventus, occasione dal Real Madrid: il rinnovo non arriva

Un contratto in scadenza nel 2022 e un rinnovo che ancora non arriva. E a riguardo sembrano esserci complicazioni. Per questo il profilo di Nacho potrebbe diventare un’occasione interessante per diversi club italiani. Inter e Juventus in primis, che potrebbero acquistare un difensore di grande esperienza a costi relativamente contenuti, ma anche Milan e Roma, in passato interessate al classe 1990 del Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Nacho occasione per i club italiani

Come riferisce ‘todofichajes.com’, il difensore spagnolo, che ha appunto il contratto in scadenza nel 2022, è ancora molto lontano dal trovare un accordo per un prolungamento contrattuale con la dirigenza del Real Madrid. I ‘blancos’ propongono al giocatore un rinnovo di un solo anno con un abbassamento rispetto all’attuale stipendio. Una proposta tutt’altro che gradita dal difensore, che per questo starebbe sondando altri lidi.

Al giocatore, sottolineano dalla Spagna, sarebbero arrivate già delle offerte economicamente più consistenti. Anche per questo Nacho sarebbe molto restio ad accettare il prolungamento con il Real Madrid. Non è quindi da escludere che alcune di queste offerte possano essere arrivate dalla Serie A.