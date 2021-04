Tottenham, Mason allo scoperto sul futuro di Kane: l'annuncio

Ryan Mason ha parlato del futuro di Kane e del possibile addio dell’attaccante in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions

Tiene banco in casa Tottenham la situazione legata al futuro di Harry Kane. Il rendimento degli ‘Spurs’, che ha portato all’esonero di Mourinho, ha alimentato anche le voci di calciomercato riguardanti l’attaccante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sul futuro della stella del club inglese si è espresso così l’allenatore ad interim, Ryan Mason, in conferenza stampa: “Kane ama il club e negli ultimi 8 o 9 anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista serio e costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta. La qualificazione in Champions League non credo che sarà decisiva per la sua permanenza”.