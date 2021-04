Sky, mail agli abbonati: tre mesi di Sky Calcio gratis | I dettagli

Sky ha inviato una mail agli abbonati in merito al costo del pacchetto calcio. Ecco il contenuto e tutti i dettagli

Tre mesi gratis sul pacchetto calcio. Attraverso una mail inviata a tutti gli abbonati, Sky ha annunciato la seguente iniziativa: “Gentile abbonato, ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. – conclude la mail – A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€. Per te il costo di Sky Calcio si azzera per 3 mesi”.