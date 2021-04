Milan, problemi per Kjaer e Calabria: le ultime

Davide Calabria e Simon Kjaer oggi non si sono allenati. Nessun allarme da Milanello: i due calciatori sono solamente raffreddati e dovrebbero dunque essere a disposizione contro il Benevento

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic sembrava poter far dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli, almeno dal punto di vista dell’infermeria ma non è così. Oggi è scattato l’allarme per Simon Kjaer e Davide Calabria, che non si sono allenati.

Come appreso dalla redazione, si tratta solo di un normale raffreddore che non dovrebbe metterne a rischio la loro presenza domani contro il Benevento. Da Milanello la situazione è dunque abbastanza sotto controllo.