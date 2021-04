Come rivelato dal PSG, il campione parigino potrebbe dover saltare la delicata e fondamentale gara di ritorno di Champions contro il City

Nonostante l’ottima partenza e il gol di Marquinos, la serata di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Manchester City non è andata come il suo allenatore, Mauricio Pochettino, aveva immaginato. A portare a casa il primo round, infatti, sono stati gli uomini di Pep Guardiola, che per il ritorno potranno sfruttare un doppio vantaggio: uno arriva dal vantaggio e dalla rete segnata in trasferta, l’altra, invece, è una notizia che arriva dall’infermeria della squadra parigina.

Nel report pubblicato oggi sui canali ufficiali, infatti, il PSG ha fatto sapere che Kylian Mbappé soffre di una contrattura al polpaccio destro, che potrebbe mettere seriamente a rischio la gara di ritorno della semifinale in terra britannica.