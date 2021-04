La Lazio vede parzialmente accolto il ricorso della Procura Federale: aumenta l’inibizione per Claudio Lotito e l’ammenda per il club

Aumenta l’inibizione per Claudio Lotito in merito al caso tamponi. E’ arrivata la decisione della Corte di Appello Federale sul ricorso della Procura Figc in merito alla decisione della Procura sulla violazione dei protocolli Covid da parte della Lazio. Il ricorso è stato parzialmente accolto con le seguenti decisioni: “ridetermina in mesi 12 la sanzione dell’inibizione al Sig. Lotito Claudio ed in € 200.000,00, (Euro duecentomila/00) l’ammenda a carico della società S.S. Lazio S.p.A.”. Respinto invece il reclamo della Lazio: confermate a carico dei medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, entrambi inibiti per 12 mesi. In prima istanza la procura aveva chiesto una squalifica di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Lotito e di 16 mesi per i due medici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Lazio, futuro Gattuso: il possibile intreccio con Simone Inzaghi

Se questa decisione dovesse essere confermata in via definitiva, Lotito decadrebbe da tutti gli incarichi federali: le norme, infatti, prevedono tale sanzione al raggiungimento di 12 mesi di inibizione cumulativa in 10 anni e Lotito arriverebbe a 14 mesi di squalifica considerati i 2 mesi inflitti nell’agosto del 2012.