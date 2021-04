Juventus, buone notizie verso l'Udinese | Pirlo recupera Danilo e Chiesa

Pirlo recupera due pedine importanti in vista di Udinese-Juventus. Danilo e Chiesa tornano in gruppo

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della delicata trasferta sul campo dell'Udinese, in programma domenica alle ore 18. L'allenatore bianconero recupera altre due pedine piuttosto importanti costrette a saltare l'ultima partita contro la Fiorentina.

Oggi Danilo e Chiesa si sono allenati regolarmente in gruppo e sono entrambi recuperati per il match della Dacia Arena. Il terzino brasiliano ha smaltito gli acciacchi al piede, mentre l’esterno si è messo definitivamente alle spalle l’elongazione alla coscia accusata contro l’Atalanta. Entrambi dovrebbero tornare titolari contro l’Udinese.