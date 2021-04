Inter, Zhang a Milano: presente la dirigenza | Le ultime e i programmi

Come preannunciato, Steven Zhang è arrivato quest’oggi alla Pinetina. I programmi per il presidente dell’Inter, in vista delle prossime ore

Nelle ultime ore, era atteso con grande fibrillazione in casa Inter e Steven Zhang e ora a Milano. Dopo sette mesi di assenza, il presidente nerazzurro è arrivato alla Pinetina. La sua presenza risulta fondamentale per la squadra in un momento cruciale della stagione. Proprio nelle prossime giornate, infatti, l’Inter dovrebbe concretizzare i sogni scudetto. Un’occasione talmente grande da risultare imperdibile anche per Suning, nonostante gli scenari societari non siano per nulla semplici da sbrogliare in prospettiva futura e non siano stati messi facile, dopo le ristrettezze economiche dovute al Covid-19.









Inter, l’arrivo di Zhang alla Pinetina: presenti tutti i dirigenti

L’arrivo di Steven Zhang ha portato anche alla mobilitazione da parte della dirigenza nerazzurra. Antonello, Ausilio, Baccin e Zanetti erano presenti con lui alla Pinetina, una vicinanza corposa alla squadra che risulta certamente importante nella fase cruciale della stagione. Stabiliti anche i programmi in vista delle prossime ore: Zhang parteciperà a un pranzo con squadra, staff e dirigenza. Assisterà anche alla rifinitura prima della partita contro il Crotone. E seguiremo passo dopo passo le mosse del presidente per la sua Inter nelle prossime ore.