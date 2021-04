La Roma è tornata oggi da Manchester dopo la disfatta di ieri che ha compromesso la qualificazione in finale di Europa League

La Roma rientra a casa. Nel tardo pomeriggio i giallorossi sono tornati dall’Inghilterra, dove ieri hanno buttato la qualificazione nel secondo tempo contro il Manchester United. I giallorossi questa mattina si sono allenati nel centro sportivo del Manchester City, poi hanno preso l’aereo che li ha riportati nella capitale. Preoccupazione per gli infortunati, con Spinazzola che zoppicava vistosamente dopo il problema al flessore.

Giocatori scuri in volto al ritorno a Trigoria mentre Paulo Fonseca, di cui si parla molto in chiave di possibile esonero anticipato – ipotesi che però al momento non ci risulta – ha lasciato il centro sportivo insieme al suo agente e grande amico Marco Abreu. Il destino del portoghese in giallorosso è segnato, su di lui c’è l’interessamento della Premier League, Crystal Palace in particolare. Con Sarri pronto a prenderne il posto.