Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentaquattresima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentaquattresima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La Serie A non si ferma più e, questo turno, potrebbe anche essere quello giusto per vedere l’Inter campione d’Italia. I nerazzurri giocheranno sabato in casa del Crotone e guarderanno con molta attenzione alla sfida di domenica fra il Sassuolo e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sfide infuocate anche per la lotta salvezza e per la corsa alla prossima Champions League.

Verona-Spezia sabato ore 15

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: Zaccagni pronto a colpire! Ok Gyasi

Not: Nzola sembra spento

Sorpresa: Attenzione ancora una volta a Barak

Crotone-Inter sabato ore 18

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: Simy e Ounas vanno comunque schierati. Puntate su Lautaro

Not: Magallan ha il giallo troppo facile

Sorpresa: Hakimi potrebbe esaltarsi

Milan-Benevento sabato ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Hot: Ibrahimovic torna per guidare i suoi! Gaich è l’uomo dei gol pesanti

Not: Bennacer non porta molti bonus

Sorpresa: Viola sa come si vince in casa del Milan

Lazio-Genoa domenica ore 12.30

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro.

Hot: Immobile è ripartito alla grande! Profumo di derby per Scamacca

Not: Hoedt non ci convince

Sorpresa: Occhio a Strootman, ha già segnato alla Lazio

Bologna-Fiorentina domenica ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Hot: Soriano e Castrovilli, certezze azzurre oltre all’ovvio Vlahovic

Not: Pulgar non ci fa impazzire

Sorpresa: Soumaoro potrebbe sorprendere

Napoli-Cagliari domenica ore 15:00

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Hot: Mertens non si discute anche se parte dalla panchina! Insigne e Joao Pedro pronti ad illuminare il Maradona

Not: Cragno out, dopo il covid meglio evitare di puntarci subito

Sorpresa: Nainggolan si esalta contro le big

Sassuolo-Atalanta domenica ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel.

Hot: Berardi-Zapata non si toccano! Malinovskyi è pronto per altri bonus!

Not: Djimsiti è il difensore che rischia di più!

Sorpresa: Traore, anche a partita in corso, ci ispira particolarmente!

Udinese-Juventus domenica ore 18:00

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Hot: Chiesa e De Paul fanno la differenza! Nuytinck-Cuadrado, difensori da +3

Not: Rabiot non ci dà certezze, puntate su altro

Sorpresa: Pereyra per il classico gol dell’ex

Sampdoria-Roma domenica ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, La Gumina.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Juan Jesus; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Hot: Candreva-Gabbiadini stanno bene! Tra i giallorossi ‘salvate’ Mancini e Pellegrini

Not: Potrebbe essere una serata complicata per Juan Jesus

Sorpresa: Damsgaard ci piace ma occhio alla super sorpresa, per i nostalgici, Pastore!

Torino-Parma lunedì ore 20:45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

PARMA (4-3-3): Colombi; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho.

Hot: Belotti tornerà a cantare! Ansaldi e Kucka da bonus

Not: Colombi, il Parma viaggia ad una media di 3-4 gol subiti

Sorpresa: Bremer può tornare decisivo da corner