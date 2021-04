Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni di Arturo Vidal

Arturo Vidal è tornato al centro di diversi rumors di calciomercato ma nel frattempo è alle prese con vari problemi fisici, che non gli stanno permettendo di dare una mano all’Inter, in questo finale di stagione. Il calciatore cileno non gioca una partita con la maglia nerazzurra dal lontano 8 marzo, quando la squadra di Conte sfidò l’Atalanta.

Inter, infortunio Vidal: la situazione

A fare il punto sulle condizioni di Vidal ci ha pensato il tecnico, intervenuto in conferenza stampa: “Il problema è che Vidal ha avuto un contrattempo a livello di infortuni – afferma Conte – Il ginocchio operato, non per via dell’operazione, ha una zona che va in sovraccarico e si forma un edema. Questo sta ritardando il ritorno, non si allena ancora con noi e spero che possa rientrare in questo finale di stagione“.