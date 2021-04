Il Bollettino sul coronavirus del 30 aprile 2021: sono 13.446 i nuovi casi di covid-19 in Italia, con 263 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 13.446 i nuovi positivi in Italia, 263 i morti nelle ultime 24 ore: questi i dati del bollettino sul coronavirus diramato dal Ministero della Salute. In totale sono stati effettuati 338.771 tamponi con un tasso di positività del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri. Attualmente in Italia ci sono 436.270 positivi, con un calo di 2.439 unità. I dimessi/guariti sono 15.621, mentre in terapia intensiva ci sono 2.583 ricoverati, 57 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 18.940. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei casi, le Regioni con il maggio numero di nuovi casi sono Lombardia (2.214), Campania (1.898), Puglia (1.344) e Emilia-Romagna (1.206).