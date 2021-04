Il nome di Arek Milik è tornato di grande attualità in questi giorni, tra Roma e non solo: il bomber polacco ha parlato in prima persona del suo futuro

Il tormentone Milik si è solo preso una pausa. Dopo le settimane, anzi i mesi, in cui ormai un anno fa si parlava ininterrottamente dell’attaccante polacco che era in scadenza con il Napoli, una nuova telenovela potrebbe preso riaprisi. Il classe ’95, ora al Marsiglia, è rientrato nelle voci di mercato per il futuro, dalla Juventus al PSG, l‘Atletico Madrid e ovviamente la Roma. Come vi abbiamo raccontato, la pista giallorossa – dopo che lascorsa estate Milik aveva effettuato addirittura le visite mediche – potrebbe scaldarsi nuovamente a breve con l’arrivo di Sarri a Trigoria.

Calciomercato Roma, Milik sul futuro: “Sono felice al Marsiglia”

Nei giorni scorsi ha parlato il presidente dell’OM Longoria confermando ciò che avevamo scritto sulla clausola, ovvero che non sarà valida dopo il riscatto da parte dei francesi, con cui eventualmente bisognerà instaurare una trattativa. Ora, ai microfoni di ‘Canal Plus’, ha parlato lo stesso Milik: “Una partenza in estate? Non è la verità. Questo lo dicono i media, inventano. Non ho mai detto di voler lasciare il Marsiglia, anzi sono molto felice qui e mi sento bene. Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile e l’ho davvero apprezzato. Gioco e segno”.

Su alcune parole rilasciate al suo arrivo all’OM che sembravano presagire a una volontà di fare subito un altro salto in carriera: “Volevo dire che io sono molto ambizioso e voglio migliorare, diventare grande. Le mie parole sono state male interpretate. Come ho già detto, sono molto felice a Marsiglia. Ovviamente il mio sogno è vincere la Champions League a altri trofei. Può essere che non succederà mai, ma è il mio sogno e io lavoro per questo”. Quindi le parole sul futuro: “Se sarò a Marsiglia il prossimo anno? Ho un contratto qui, lo ripeto, sono felice qui. Dipenderà dal club. PSG? In Italia la stampa parla tanto quando si tratta di calcio. Tante cose sono false e sono per mettere pressione ai giocatori, i club e i tifosi. Il calcio è un business e chi è sopra di noi deve guadagnare, vendere copie. Bisogna accettarlo”.