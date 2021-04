Il Milan, come la Juventus, vede allontanarsi un obiettivo per la prossima stagione: l’offerta lo convince, firma vicina

In un mercato condizionato dalla crisi economica, i parametri zero sono molto apprezzati dalle società e hanno un mercato importante. Tra questi Lucas Vazquez è uno dei calciatori più corteggiati: in Italia accostato a Juventus e Milan, nel mirino anche di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, l’esterno spagnolo potrebbe uscire dall’elenco dei calciatori a fine contratto.

Come si legge su ‘as.com’, il Real Madrid avrebbe presentato una nuova offerta al 29enne: dai 3,5 milioni di euro della prima proposta, si sarebbe passati ai cinque milioni dell’ultima. Una offerta economica che avrebbe convinto Vazquez, pronto a firmare un contratto triennale con opzione per un anno in più. Niente da fare quindi per le due italiane così come le altre squadre interessate al centrocampista.