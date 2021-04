Per Juventus e Roma occhi sulle occasioni provenienti dall’estero: resta la distanza per il rinnovo del difensore

Il rinnovo non arriva, Juventus e Roma pronto ad approfittarne. Nel mercato dei pochi soldi e delle tante occasioni, si va alla ricerca del profilo capace di abbinare prestazioni in campo con economicità. Uno dei nomi è quello di Nacho, in scadenza con il Real Madrid a giugno 2022. Una situazione che fa gola a diversi club visto che il rinnovo sembra ancora lontano. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come anticipato da Calciomercato.it, c’è distanza sulla durata del nuovo accordo: il club spagnolo offre un anno in più, come da politica societaria per gli over 30, mentre il calciatore preferirebbe un contratto pluriennale. Una situazione che, stando a quanto riportato da ‘ABC’, non è ancora cambiata. Toccherà al Real Madrid valutare ora se venire incontro alle richieste del giocatore oppure mantenere la propria linea.