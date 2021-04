Aria di rivoluzione in casa Juventus e i nostri utenti si sono espressi sui possibili addii: quello di Nedved e Paratici è il più votato

La Juventus in estate potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione. Dai calciatori a Pirlo, passando per i dirigenti, tutti sono in bilico. Calciomercato.it ha proposto un sondaggio sul proprio account Twitter su chi dovrebbe essere il primo ad andare via a fine stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

A prevalere è stata l’accoppiata Nedved-Paratici con il 30,2% di voti; a seguire c’è Pirlo con il 28,3% e quindi Ronaldo con il 25,5%. Il meno votato è il presidente Agnelli con il 16%.