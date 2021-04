Calciomercato Juventus, svolta per Goretzka | Rinnovo lontano: lo scenario

La Juventus vaglia una profonda rivoluzione in ottica calciomercato. I bianconeri, infatti, potrebbero approfittare del possibile addio del centrocampista: arriva un nuovo indizio

Il futuro della Juventus passa dalle mosse in programma per il club bianconero in ottica calciomercato. La Vecchia Signora prepara il futuro e soprattutto a centrocampo potrebbe intervenire in maniera piuttosto importante, in modo da mettere a disposizione delle guida tecnica un reparto di assoluto livello. I bianconeri potrebbero interessarsi a una situazione che merita grande attenzione, proveniente dalla Germania.

Leon Goretzka, infatti, ha dato una nuova svolta al suo presente e di conseguenza al suo futuro. Il forte centrocampista del Bayern Monaco ha totalizzato 23 presenze in questa stagione in Bundesliga, caratterizzate da 5 gol e 7 assist. Uno score importante, per lui che rappresenta un elemento di assoluto livello per i bavaresi. Eppure la permanenza in Germania non è affatto scontata. Di seguito l’ultimo scenario relativo il suo futuro e la pista bianconera che potrebbe concretizzarsi.









Calciomercato Juventus, gli scenari per Goretzka: la svolta legata al cambio di sponsor

Il rinnovo di Goretzka con il Bayern è attualmente fermo con l’attuale contratto che scadrà a giugno del 2022. Il suo futuro resta in bilico e attenzione al cambio di sponsor che potrebbe fornire un indizio interessante sul calciomercato in ottica Juventus. Infatti, il centrocampista cambierà Nike per Adidas a partire da questa stagione. Nelle ultime ore, come riporta ‘don balon’, è trapelata la notizia della nuova svolta per il centrocampista. Nel finale d’anno userà le ‘Adidas Predator Freak 1’ e terminerà il suo legame con Nike che andava avanti dal 2013. E proprio Adidas potrebbe spingere il trasferimento del calciatore e portarlo in un altro club che sponsorizza: in tal senso, occhio proprio alla Juventus che va a caccia di profilo con le sue caratteristiche.