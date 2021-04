Calciomercato Juventus, panchina a Gasperini | "È juventino dentro"

Tra i nomi circolati per l’eventuale sostituzione di Andrea Pirlo c’è anche quello di Gian Piero Gasperini. La rivelazione sull’allenatore dell’Atalanta

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus sembra già al capolinea. Salvo sorprese, al termine della stagione il club bianconero dovrebbe cambiare nuovamente la guida tecnica dopo la deludente annata che si concluderà con il mancato decimo scudetto e l’eliminazione anticipata dalla Champions League. Un rendimento troppo al di sotto le aspettative anche per confermare il tecnico esordiente. In questo senso, si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri. Ma non solo. Tra i nomi accostati alla panchina bianconera c’è anche quello di Gian Piero Gasperini. Ecco la rivelazione sull’allenatore dell’Atalanta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, rivelazione su Gasperini: “È juventino dentro”

Il tecnico del club bergamasco ha già lavorato a lungo con il club bianconero, allenando dal 1994 al 2003 tutte le giovanili fino alla Primavera. Inoltre, Gasperini è anche piemontese e originario di Grugliasco, comune di Torino. A questo proposito, intervenuto sul canale Twitch di ‘Juventibus’, Antonello Angelini ha rivelato: “Io darei una chance a Gasperini, soprattutto se riusciranno a dare via Cristiano Ronaldo. Lui è juventino dentro“. Una juventinità che non fa scartare, dunque, l’ipotesi Gasperini per la panchina della Juventus. Staremo a vedere.