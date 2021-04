Mercato oculato e taglio del monte ingaggi: l’Inter potrebbe cedere un big in estate, con Lautaro Martinez che sarebbe il primo indiziato

Steven Zhang è sbarco nei giorni scorsi a Milano dopo una lunga assenza. L’Inter si appresta a ritornare sul tetto d’Italia, con lo scudetto ad un passo e che potrebbe arrivare già questo weekend in caso di vittoria domani in casa del Crotone e contemporaneo non successo dell’Atalanta con il Sassuolo. Intanto Zhang si prende la scena, con il numero uno dei nerazzurri già al lavoro per risolvere i problemi societari sulla sfera economico e pianificare la prossima stagione sul versante tecnico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in prestito per battere la Juve | C’è anche Dzeko

Inter, sacrificio Lautaro: la strategia di Zhang sul mercato

Il finanziamento da 250 milioni darebbe respiro alle casse nerazzurre, anche se un contenimento delle spese è sempre all’ordine del giorno come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Riduzione del monte ingaggi – attualmente intorno ai 150 milioni di euro – oltre ad un intervento sul mercato oculato questa estate: questi i principali dettami di Zhang per continuare il ciclo alla guida dell’Inter. Suning punterebbe quindi ad un autofinanziamento della società, con Marotta e Ausilio che potrebbero essere costretti quindi a sacrificare sull’altare del bilancio e dei conti qualche big della rosa a disposizione di Antonio Conte, con il quale di discuterà del futuro in panchina a scudetto acquisito.

Il primo indiziato a lasciare Milano potrebbe essere così Lautaro Martinez. Considerando età, valore tecnico e prezzo sul mercato, il ‘Toro’ argentino assicurerebbe una maxi plusvalenza all’Inter (il suo cartellino vale almeno 70 milioni) in caso di cessione. Lautaro non ha messo ancora nero su bianco al rinnovo, con il cambio di agente e le problematiche societarie che hanno per il momento congelato la firma sul nuovo contratto.