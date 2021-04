Steven Zhang è tornato in Italia in prossimità della festa scudetto dei nerazzurri. Nelle prossime settimane si pianificheranno il futuro e le strategie di mercato

Solo questione di matematica per chiudere il discorso scudetto. Tricolore per il 95% cucito sulle maglie parafrasando Antonio Conte, al quale manca un ultimo mattoncino per riportare l’Inter sul tetto d’Italia e spezzare il lunghissimo dominio (9 anni) della Juventus in campionato. Festa pronta e champagne in ghiaccio per Lukaku e compagni, attesi domani dalla trasferta sul campo del Crotone. Grazie ad una vittoria e una contemporanea frenata dell’Atalanta con il Sassuolo, l’Inter esulterebbe già domenica pomeriggio, altrimenti festeggiamenti rimandati di una settimana nella successivo turno di Serie A contro la Sampdoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inevitabile, a giochi fatti, che i vertici nerazzurri si siedano attorno ad un tavolo per discutere del presente e del futuro della squadra, con il blitz a Milano del presidente Zhang indicativo in questo senso. Antonio Conte vuole garanzie in vista della prossima stagione: le strategie di Zhang tra bilancio e mercato, senza dimenticare sullo sfondo il possibile sacrificio di qualche big per sistemare i conti economici del club.

Inter, Zhang incontra Conte e dirigenza: le prossime tappe

Steven Zhang dopo quasi sette mesi è tornato in Italia per stare vicino alla squadra e dare il giusto tributo al gruppo di Conte per il trionfo scudetto, ma ovviamente ci sono altre tematiche che tengono sulle spine la proprietà cinese e tutti i vertici del sodalizio di Viale della Liberazione. Già nelle scorse ore il numero uno nerazzurro (oggi presente ad Appiano Gentile) ha lavorato alacremente in sede sulle delicata situazione finanziaria, con il possibile finanziamento da 250 milioni di euro da Bain Capital che darebbe il necessario respiro alle casse societarie. Mossa certamente basilare per dare continuità al progetto Suning, che comunque non dovrebbe cambiare i programmi e le strategie sul mercato del club. Una campagna trasferimenti che sarebbe improntata infatti nel contenere i costi e sull’autofinanziamento tra cessioni e nuovi innesti.

Marotta – nuovamente accostato alla Juventus con Paratici vicino all’addio – e Ausilio dovranno perciò lavorare di fantasia per accontentare Conte in vista della prossima stagione, con il tecnico che nelle ultime settimane ha posto qualche interrogativo sulla sua conferma in panchina. L’ex Ct della Nazionale chiede certezze per continuare il ciclo con l’Inter, al quale è legato da un ricco contratto da oltre 12 milioni a stagione fino all’estate 2022. Conte pretende acquisti mirati in grado di puntellare la rosa a sua disposizione, un restyling non invasivo ma necessario per elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra, soprattutto in prospettiva Europea.

Calciomercato Inter, Lautaro in bilico: sacrificio eccellente

I due gioiello dell’Udinese, Musso e soprattutto De Paul, oltre ad Emerson Palmieri a sinistra e ad un centravanti (Giroud e Dzeko restano i sogni) sono i nomi più gettonati nella lista della spesa del mister salentino, che scioglierà le riserve sul suo futuro – insieme a Marotta e alla dirigenza – solo dopo il vertice di fine stagione per capire i piani di Zhang. Conte preme per non perdere nessuno dei big dello scacchiere interista, anche se la situazione finanziaria di Suning potrebbe indurre la proprietà a sacrificare almeno un alfiere all’altare del bilancio.

Allontanate con forza i rumors su un possibile ritorno in Premier League di Lukaku, intoccabile per Conte, il primo indiziato eventualmente a finire sul mercato potrebbe essere Lautaro Martinez, che assicurerebbe una corposa plusvalenza. Il ‘Toro’ argentino viene valutato almeno 70 milioni di euro e la firma sul rinnovo è al momento congelata dopo il cambio di agente e gli sviluppi sul fronte societario. Tutto resta in evoluzione: lo scenario sarà decisamente più chiaro dopo il ‘Villa Bellini bis’ (stavolta previsto in sede) tra Zhang, Conte e la dirigenza al gran completo.